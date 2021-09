Landesrätin Klambauer: "Corona-Ampel in Salzburgs Kindergärten bleibt gelb"

Ab Montag sollen in den Kinderbetreuungseinrichtungen die "Lollipop"-Tests für die Mädchen und Buben einlangen. Die Tests sind freiwillig.

Obwohl die Corona-Ampel für das Bundesland Salzburg seit Donnerstag auf Rot steht, bleibt die Bildungsampel in den Kinderbetreuungseinrichtungen auf Gelb. Das versicherte Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) am Freitag.

Aufschluss über das Infektionsgeschehen werden ab nächster Woche in Kindergärten die PCR-Lutschertests für die Kinder geben. Die Tests würden ab Montag an die Einrichtungen ausgeliefert, kündigt Klambauer an. Die "Lollipop"-Tests sollen mithelfen, größere Ausbrüche zu vermeiden. Sie sind freiwillig, kostenlos und auch für Kleinkinder ab einem Jahr geeignet. Eltern können die Kinder ein Mal wöchentlich zu Hause testen und die Probe am nächsten Tag beim Bringen des Kindes abgeben. Die Aktion läuft vier Wochen. Am Freitag wurden die Eltern schriftlich informiert. Die gesammelten Proben werden in das Procomcure-Labor in Bergheim gebracht und dort ausgewertet. Das Ergebnis kommt innerhalb von 24 Stunden direkt aufs Handy.