Landesrat setzt Eishallengipfel an

Schnöll will bis Mai mit den Verbänden, aber auch Stadt und Bund reden.

Nun kommt Bewegung ins Projekt zweite Eishalle für die Landeshauptstadt: Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) kündigt an, nach der Gemeinderatswahl alle Gruppen zu einem Eishallengipfel einzuladen: "Denn derzeit sind mir zu viele Einzelinitiativen am Werk." Neben der Stadt- und Landespolitik sollen am Gipfel Vertreter aller Eissportverbände, Experten und Abgesandte von Red Bull sowie des Sportministeriums in Wien eingeladen werden. Schnölls Ziel: "Wir wollen den Status quo, den Bedarf an zusätzlichen Eisflächen und mögliche Standorte für eine Halle erheben." Stattfinden solle das Treffen bis Mai. Zur Standortfrage - Landesexperte Horst Scheibl hatte eine Fläche beim Stadion als Favorit genannt - wollte sich Schnöll noch nicht äußern.