ÖVP-Landesrat Schwaiger will in Salzburg innerhalb fünf Jahren bis zu 500 nicht barrierefreie Kleinwohnungen errichten - für Junge und frisch Geschiedene.

"Es geht um günstige Wohnmöglichkeiten für die Jungen - nicht um Wohnungen, in denen man alt wird", sagt ÖVP-Landesrat Josef Schwaiger. Er und Neos-Landesrätin Andrea Klambauer halten an ihrem Vorhaben fest. Wie berichtet, wollen die beiden eine neue Widmungskategorie in ...