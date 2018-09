Landesrat will Öffis von Grund auf neu strukturieren

Was ist mit der Obusflotte der Salzburg AG los? Politiker aus Stadt und Land haben kritische Fragen an den Landesversorger.

Der 33 Jahre alte Obus durfte am Freitag Pause machen, nachdem die SN berichtet haben, dass die Salzburg AG derzeit auf ihren Oldie zurückgreifen muss, weil etliche Obusse vor dem Winter in der Werkstatt stehen.

Dass der mit Abstand älteste Reservebus einspringen muss, empfinden auch die verantwortlichen Politiker in Stadt und Land nicht als Renommee für den öffentlichen Verkehr. Bürgerlisten-Verkehrsstadtrat Johann Padutsch hat am Freitagvormittag einen Fragenkatalog an die Vorstände der Salzburg AG gesandt. Er sehe seit ein paar Wochen, dass Busse ausgefallen und etliche eingesetzte Fahrzeuge über 25 Jahre alt seien, sagt Padutsch. Auch bei den Chauffeuren gebe es scheinbar ein Problem. "Ich bin alles andere als happy und hoffe, dass sich das aufklärt und Maßnahmen gesetzt werden", sagt Padutsch. Sein Parteikollege Bernhard Carl sieht gar ein "Obus-Desaster". Der Obus habe ohnehin nicht den besten Ruf. "Und nun pfeife die Flotte wegen Fehlplanungen des Managements aus dem letzten Loch." Immerhin investiere die Stadt jedes Jahr Millionen Euro, damit der öffentliche Verkehr funktioniere. "Umso unerträglicher ist die derzeitige Situation. Das Management wird sich unangenehme Fragen gefallen lassen müssen", meint Carl. Fragen, die der grüne LH-Stv. Heinrich Schellhorn künftig stellen will. Am Dienstag ist er erstmals Mitglied im Aufsichtsrat der Salzburg AG. Er werde sich auch in den Verkehrsausschuss wählen lassen. "Der Verkehr scheint mir bekümmernswert zu sein. Wir werden bei der Geschäftsführung nachfragen, was es damit auf sich hat", meint der Grünen-Chef. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hat sich das Problem in der Obusleitstelle am Freitag schildern lassen. Die Probleme im Verkehrsbereich würden offensichtlicher werden. "Zufrieden bin ich natürlich nicht. Wir müssen den Verkehr neu strukturieren. Was derzeit passiert, ist, dass man gegenseitig die Verantwortung abschiebt. Wir haben einen Syndikatsvertrag aus dem Jahr 1999, mit dem wir den Verkehr organisieren. Da brauchen wir jetzt eine strukturelle Reform im Bundesland."