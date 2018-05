Landesregierung: Schlüsselressorts fest in schwarzer Hand

Fünf Männer und zwei Frauen zählt die neue Landesregierung. Wobei die Macht recht unterschiedlich verteilt ist. Das Zepter führen drei ÖVP-Männer.

In zwei Wochen am 13. Juni startet die neue Salzburger Landesregierung bestehend aus ÖVP, Grünen und Neos ins Amt. An der Ressortverteilung lässt sich ablesen, wer das Zepter führt. Der Landeshauptmann hat sich nicht nur die Wirtschafts- und Tourismusagenden, sondern auch die Gemeinden für weitere fünf Jahre gesichert. Letzteres klingt unspannend, ist aber mit viel Gestaltungspotenzial verbunden. Beispielsweise ist der Gemeindeausgleichsfonds so etwas wie Haslauers Schatzkammer geworden.

Der GAF - wie er abgekürzt heißt - kann teure Projekte stemmen. Der Ankauf von drei Häusern im Zentrum Bad Gasteins um sechs Millionen Euro wurde über diesen Fonds abgewickelt oder beispielsweise auch der digitale Einsatzfunk um 18 Millionen Euro für Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei. Außerdem obliegt dem Landeshauptmann naturgemäß die Repräsentationsrolle.

Der mächtigste Mann hinter Haslauer ist der schwarze Finanzreferent. Es liegt an Christian Stöckl, wie viel finanziellen Spielraum er den anderen Regierungsmitgliedern einräumen will. Vor allem für Verkehrslandesrat Stefan Schnöll wird das wesentlich. Womit wir beim dritten ÖVP-Mann mit einem Megaressort und einer Schlüsselrolle wären: Josef Schwaiger. Der Flachgauer bleibt Landwirtschaftslandesrat, behält die Oberhand über das Personal mit 3000 Bediensteten im Land und wird "Mister Raumordnung". Als solcher wird er auch einen neuerlichen Antrag zur Europark-Erweiterung behandeln.

SN/thomas wizany Der Schlüsselbund der Macht ...

Der Grüne Heinrich Schellhorn hat mit dem Sozialressort einen großen Durchlaufposten und wird wohl bald einer vom Bund verordneten Kürzung der Mindestsicherung entgegenstehen. Die Kulturagenden kann er nutzen. Gestaltungsspielraum finden sich für ihn bei Energie, Umwelt- und Klimaschutz.

Was die Neos betrifft, so wird Andrea Klambauer den 142-Millionen-Euro-Budgetkuchen im Wohnbau verteilen. Und dann wäre da noch der Bereich Integration. Bei der Regierungsbildung 2013 wurde dem wenig Beachtung eingeräumt. Zwei Jahre später war mit der Asylkrise der Fokus auf der Landesrätin gelegen. Soll heißen: Es kann ein unscheinbares Ressort rasch in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Für die gesamte Landesregierung.