Landesregierung stellt sich Hearing: "Salzburger Interessen gelten immer zuerst"

45 Minuten Zeit gibt es für jedes Regierungsmitglied. Den Anfang machte Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Die "Neuen" kommen am Nachmittag zu Wort.

Bevor die neue Landesregierung am Mittwoch angelobt wird, muss sie zum ersten Test. Am Montag finden ganztags die Hearings der sieben Kandidaten statt. Begonnen haben die Hearings im Rathaus um 10.30 Uhr.

Als erster an der Reihe war Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Haslauer sagte in seinem Einganges-Statement, dass er ein neues Kapitel in der Politik aufschlagen wolle. Ein spezifischer Salzburger Stil sei ihm wichtig. Politik solle "in einem fairen Spiel von Anstand, Wertschätzung und Toleranz" stattfinden. Die Schwerpunkte der Regierungsarbeit sieht Haslauer bei der Bildung, Mobilität, Pflege, Wirtschaft und Digitalisierung, aber auch das Wohnen und die Gesundheit. Die ersten beiden Fragen an den Landeshauptmann stellte die SPÖ. Gerald Forcher wollte wissen, wann die novellierte Gemeindeordnung vorgelegt werden wird. Bis Herbst, antwortete Haslauer. FPÖ-Chefin Marlene Svazek wollte von Haslauer wissen, ob er den Reformweg der Bundesregierung mitgehe oder sich gegen Reformen der Bundesregierung stellen werde, etwa in Sachen Mindestsicherung. Haslauers Antwort lautet: "Salzburgs Interessen gelten immer zuerst." Er wolle ein konstruktives Miteinander zwischen Bund und Ländern. Den Plan der Bundesregierung bei der Mindestsicherung finde er gut, sagte Haslauer.

SN/stefanie schenker Die Opposition mit SPÖ und FPÖ.

Stöckl: Krankenhäuser erhalten, aber nicht mit allen Abteilungen

LH-Stv. Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP) sagte in seinen Ausführungen, dass der Gesundheitsbereich eine größere Herausforderung darstelle als der Finanzbereich derzeit. Die Finanzen seien mittlerweile "ein gut bestelltes Haus". Was die EU-Strafe von 26,8 Millionen Euro betrifft, so will Stöckl das nicht so einfach hinnehmen. "Dass der Bund das so einfach weiterreicht nach Salzburg. Da werden wir noch harte Verhandlungen führen müssen. Und uns überlegen, ob wir nicht von Salzburg aus diese Strafe bekämpfen." Was den Finanzskandal betreffe, so gehe er davon aus, dass nun alles "erledigt" sei. Der Schuldenstand liege mit dem Rechnungsabschluss 2017 bei 1,683 Milliarden Euro. Bis 2023 würden rund 800 Millionen Euro an Krediten endfällig zu bedienen sein. Für den Spitalsbereich sagte Stöckl, dass er versichern könne, dass alle Krankenhaus-Standorte erhalten bleiben würden. Er könne aber nicht versichern, dass in jedem Krankenhaus jede Abteilung erhalten bleibe. "Das wird nicht immer möglich und nicht immer notwendig sein."

SN/stefanie schenker Die Regierungsbank.

Zeitplan: Durchgetaktet bis 17 Uhr

Am Nachmittag gehen die Hearings im Rathaus-Sitzungssaal weiter. Ab 14 Uhr ist die designierte Neos-Landesrätin Andrea Klambauer an der Reihe. Sie ist für Kinderbetreuung, Integration und den Wohnbau zuständig. Ab 14.45 Uhr wird ÖVP-Landesrat Josef Schwaiger im Hearing befragt. Um 15.30 Uhr folgt die neue, designierte ÖVP-Landesrätin Maria Hutter (Naturschutz, Bildung) und als siebter und letzter um 16.15 Uhr der designierte Verkehrs- und Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

(SN)