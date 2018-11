Wolfgang Wiener bewirbt sich erneut als Landesumweltanwalt. Diejenigen, die ihn loswerden wollen, haben lange auf diesen Moment gewartet.

In den kommenden zwei Wochen wird das Land Salzburg die Position an der Spitze der Landesumweltanwaltschaft öffentlich ausschreiben. Wolfgang Wiener, der seit 20 Jahren im Amt ist, wird nicht automatisch um weitere fünf Jahre verlängert. Der 61-Jährige will gern bleiben - ist aber von der Landesregierung abhängig, die den Umweltanwalt bestellt.