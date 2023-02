Wenn das Bundesheer im Schulhof auffährt

Landesverteidigung im Unterricht: Auf dem Gelände der Handelsakademie in Salzburg-Lehen zeigte sich die geopolitische Großwetterlage.

Seit 78 Jahren hat es auf dem Gebiet der Republik Österreich keinen Krieg mehr gegeben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und angesichts der aktuellen geopolitischen Großwetterlage ist die längere Zeit eher unbeachtete "Umfassende Landesverteidigung wiederbelebt worden", wie Salzburgs Militärkommandant Anton Waldner am Mittwoch sagte.

Waldner war in Begleitung von Bildungsreferentin Daniela Gutschi (ÖVP) und Bildungsdirektor Rudolf Mair an die Handelsakademie in Salzburg-Lehen gekommen. Die Umfassende Landesverteidigung ist in die Bereiche Wirtschaftliche, Zivile, Militärische und Geistige Landesverteidigung unterteilt. Und dieser ...