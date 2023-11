Landtag hisst israelische Fahne im Chiemseehof

Mit einem Gedenken und einer Trauerminute zu Beginn der Plenarsitzung wollen die fünf Parteien im Landtag am Mittwoch ein Zeichen setzen - zur Verurteilung des Terroranschlags der Hamas in Israel und gegen jeglichen Antisemitismus. Zudem wolle man an die Novemberpogrome 1938 und an die Wiedererrichtung der Synagoge in Salzburg vor 55 Jahren erinnern. Um das auch nach außen sichtbar zu machen, wird die israelische Fahne im Chiemseehof gehisst. "Unsere demokratische Gesellschaft ist aufgrund ihrer Geschichte und Werte verpflichtet, ein klares Zeichen gegen den Terror und Antisemitismus zu setzen. Unsere Gedanken sind bei allen zivilen Opfern, den Geiseln und deren Familien. Wir sind uns über die Parteigrenzen und politischen Ansichten hinweg einig, dass Terror zu verurteilen ist und keinesfalls relativiert werden darf", betont Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf.

Mit der fraktionsübergreifenden Einigkeit dürfte es dann spätestens bei der Aktuellen Stunde vorbei sein. Dort geht es um das Thema Stau und damit auch um die Auswirkungen der Tunnelsanierungen auf der Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen.

Die SPÖ hat dieses Thema in den Landtag eingebracht. Verkehrssprecherin Sabine Klausner sagte: "Derzeit ist es zwar ruhig auf der Tauernautobahn, aber die Buchungslage für den Winter in Salzburg ist gut und die Staus auf der A10 und entlang der A10 sind somit nur mehr eine Frage der Zeit." Bekenntnisse zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs kamen im Vorfeld von allen Fraktionen. ÖVP-Abgeordneter Simon Wallner setzt auf den S-Link: "Bei diesem Jahrhundertprojekt handelt es sich um mehr als die Lokalbahnverlängerung."

Eduard Egger (FPÖ) betont, vorrangigstes Ziel müsse sein, Öffis zu stärken und die Menschen davon zu überzeugen, die Mobilitätswende anzunehmen. Grünen-Klubchefin Martina Berthold setzt sich ebenfalls für den S-Link ein, denn es brauche "eine starke Öffi-Achse im Salzburger Zentralraum". Für Sarah Pansy (KPÖ) ist das Stauchaos die Folge einer "falschen Raumplanungs- und Wohnpolitik".