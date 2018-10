Landtag: Nachhaltiger Tourismus und Pflege-Notstand

Salzburg dürfe nicht zum Ballermann werden, sagt Landeshauptmann Haslauer. Einem dringlichen Antrag der SPÖ zur Modernisierung im Pflegebereich wurde stattgegeben.

Tourismus müsse sozial und ökologisch sein, wenn erfolgreich sein soll, betonte Grünen-Klubobfrau Martina Berthold in der Aktuellen Stunde. Auf Antrag ihrer Partei wurde über Zukunft und Nachhaltigkeit des Tourismus diskutiert. 25.000 Menschen arbeiten in Salzburg in diesem Bereich, jeder Vierte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt am Tourismus. "Unser Kapital ist Weltkulturerbe, sind die Berge, Almen und Seen. Schneller, höher weiter kann nicht unser Erfolgsrezept sein, da bleibt zu viel auf der Strecke. Unsere Leitlinien müssen sein: Qualität, Regionalität, Ökologie und Klimaschutz", forderte Berthold. Angesichts immer neuer Jubelmeldungen über neue Nächtigungsrekorde, den für heuer angekündigten Investitionen von 200 Millionen Euro in Seilbahntechnik und Beschneiiungsanlagen und gleichzeitig 2500 offenen Stellen in der Gastronomie frage sie sich, ob Salzburg auf dem richtigen Weg sei.



Haslauer: Klimaveränderung spielt Tourismus in die Hände

Gerade die Klimaveränderung spiele Salzburg als Tourismusland in die Hände, betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Denn während anderswo 45 Grad Hitze herrschten, würden sich die Menschen nach Regionen sehnen, in denen es im Sommer erträgliche Temperaturen gebe. Politisch instabile Regionen wie Nordafrika oder die Türkei, Überbuchungen und Streiks, aber auch klimapolitische Bedenken gegenüber dem internationalen Flugverkehr mache Salzburg touristisch interessant.

Salzburg sei mit vier großen Themen - Sport, Kultur, Gesundheit und dem Kongresstourismus - touristisch gut aufgestellt. "Qualität ist unser Bekenntnis, nicht Masse. Wir wollen nicht der Ballermann sein", versicherte Haslauer. Dass es in der Hotellerie bei der ökologischen Ausrichtung noch Nachholbedarf gebe, räumte der Landeshauptmann ein. "Hier passiert aber sehr viel." Dass bei sechs Millionen Gästen die Bahn nicht zur Gänze die Anreise mit Pkw oder Flugzeug ersetzen könne, sei aber klar. Und mit einer 1-Euro-Gästekarte im Tennengau oder Gratis-Öffi-Benützung für Pinzgauer Hotelgäste würden bereits wichtige Akzente gesetzt.

SPÖ: Sorgsamer Umgang auch mit Arbeitskräften

Hochwertig und sanft müsse der Tourismus nicht nur bei Umwelt, Natur und Tieren sein, sondern auch bei der Ressource Mensch, forderte Gerald Forcher (SPÖ). Es brauche einen nachhaltigen und sorgsamen Umgang mit Arbeitskräften. Es sei ein Armutszeugnis für Österreich, dass der Beruf des Kochs nun auf die Mangelberufsliste gesetzt werden soll.

Noch mehr hervorkehren lässt sich laut Hans Scharfetter (ÖVP) die Verbindung von Tourismus und Landwirtschaft. "Wir haben europaweit den höchsten Anteil an Biobauern, das ließe sich touristisch noch besser nützen", meinte der ÖVP-Abgeordnete.



FPÖ: Fachkräftemangel bereitet Probleme

FPÖ-Abgeordneter Andreas Teufl wiederum betonte, dass er die touristischen Jubelmeldungen nur schwer nachvollziehen könne. Es gebe viele Regionen, in denen Betriebe mit dem Überleben kämpfen würden. Der eklatante Fachkräftemangel und die Sorge um die Betriebsnachfolge würden für viele Probleme sorgen. Darüber hinaus forderte er von der Landesregierung ein "klares Bekenntnis" zur unberührten Natur in Salzburg. "Was wir nicht brauchen, ist ein Steinbruch in Faistenau oder eine 380-kV-Leitung."

Im Tourismus habe man das Maß verloren, er würde oft nur unter dem Aspekt des Wirtschaftsfaktors betrachtet, kritisierte Karin Berger (FPÖ). Josef Egger (Neos) meinte, Salzburg dürfe nicht vergessen, die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Tourismus zu übersehen. In der Stadt Salzburg, aber auch in den Regionen Zell am See und Kaprun sowie Saalbach-Hinterglemm hätten die Bürger bereits zu "murren" begonnen. Den Aspekt der Verträglichkeit einer touristischen Nutzung der Landeshauptstadt "vom Morgengrauen bis in die Nacht" hob auch Josef Scheinast (Grüne) hervor. Am Herzen liegen ihm auch die Ortskerne. Denn, wenn dort nichts mehr sei, wenn man fußläufig nichts erreiche, werde es schwierig für den Tourismus. Sorge bereite ihm der Donut-Effekt - "da ist rundherum alles, aber drinnen nichts".

Antrag zu Modernisierung im Pflegebereich

Einstimmig stattgegeben wurde am Vormittag auch der Dringlichkeit eines SPÖ-Antrags zu einer modernen und attraktiven Ausbildungseinrichtung für den Pflegebereich. Gefordert wird unter anderem die Sanierung und Ausstattung bestehender Ausbildungsräumlichkeiten mit moderner Technik für die FH-Ausbildung in den SALK, zusätzliche Räumlichkeiten für die gesamte Pflegeausbildung sowie die Erstellung eines 10-Jahres-Konzeptes für die Ausbildung aller Pflegeberufe zu erstellen. Dieses Konzept soll dem Landtag bis zum 30. April vorgelegt werden.



Quelle: SN