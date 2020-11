Landtagsabgeordneter positiv auf Corona getestet

Der Lungauer Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Manfred Sampl (ÖVP) hat einen positiven Covid-19-Test. Das gab die Partei bekannt. Sampl befindet sich in Selbstisolation.

Ein Corona-Schnelltest beim Lungauer ÖVP-Landtagsabgeordneten und Bürgermeister von St. Michael, Manfred Sampl, ist positiv. Das hat die Salzburger ÖVP am Montag bekannt gegeben. Der PCR-Test sei derzeit noch in Auswertung. "Manfred Sampl hat sich sofort in Selbstisolation begeben, er war auch in den letzten Tagen in keinem Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitern im ÖVP-Landtagsklub. Die Erhebung seiner sonstigen Kontaktpersonen ist angelaufen. Manfred Sampl bekam am Sonntag grippeähnliche Symptome und hat sich heute früh sofort einem Schnelltest unterzogen, der leider positiv ausgefallen ist. Das Ergebnis des PCR Tests ist aktuell noch ausständig", sagt Klubobfrau Daniela Gutschi.



Quelle: SN