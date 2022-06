Ein Jahr vor der Landtagswahl: Wahlrechtsreform wird auf den Weg geschickt

In Salzburg trifft man bereits Vorsorge für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Auch für außergewöhnliche Ereignisse will man gewappnet sein.

Die Landtagswahl 2023 wird in Salzburg voraussichtlich am 23. April über die Bühne gehen. Und weil die Papierpreise in lichte Höhen klettern und der Rohstoff vielleicht nicht jederzeit verfügbar sein könnte, wird beim Land schon überlegt, ausreichend Papier zu reservieren, damit für die Stimmzettel dann genug vorhanden ist.

Unterdessen soll auch eine Wahlrechtsreform beschlossen werden. Der Entwurf für die neue Landtagswahlordnung, die in ihren Grundzügen aus 1998 stammt, ...