Einzige Frau auf SPÖ-Liste ist die Spitzenkandidatin

Die SPÖ ist gerade dabei, ihre Bezirkslisten für die Landtagswahl zu beschließen. In Bischofshofen tagt am Freitag die Pongauer Bezirkskonferenz. Im Wahlvorschlag der Hearing-Kommission ist LAbg. Sabine Klausner Nummer zwei hinter Landesparteiobmann David Egger und somit regionale Spitzenkandidatin. Es folgen LAbg. Hans Ganitzer und fünf weitere Männer. Das sei nicht zeitgemäß, außerdem seien ganze Regionen des Bezirks im Acht-Personen-Vorschlag nicht vertreten, so die Kritik eines Parteiinsiders.

Bezirksobmann Bgm. Hansjörg Obinger nimmt es gelassen. "Jede Ortsgruppe war eingeladen, Vorschläge ...