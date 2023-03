Für die ersten Stimmen - im Schloss Mirabell startet die Ausgabe der Wahlkarten

Am Mittwoch um 7.30 Uhr geht es los: Wie das für Wahlangelegenheiten zuständige Einwohner- und Standesamt der Stadt Salzburg mitteilt, können ab diesem Zeitpunkt Wahlkarten für die Landtagswahl beantragt werden. Und dann darf auch schon gewählt werden.

Besonders einfach geht das im Schloss Mirabell, Eingang 11, Zimmer 25 (neben dem Stadtservice): Hier kann man die Wahlkarte persönlich abholen und auch gleich seine Stimme abgeben. Die Identität ist mit einem Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein) nachzuweisen.

Mehr als 10.000 Wahlkarten erwartet

Gedacht sind Wahlkarten vom Gesetzgeber prinzipiell für jene Wahlberechtigten, die am Sonntag, 23. April 2023, aus Abwesenheits- oder anderen Gründen ihr Wahllokal nicht aufsuchen können. Das Wahlservice rechnet für die Stadt mit mehr als 10.000 Wahlkarten zur heurigen Landtagswahl . Wichtiger Hinweis: Stadt-Salzburger*innen, die dennoch am Wahltag im Wahllokal mit ihrer Wahlkarte wählen, können das nur in einem Wahllokal der Stadt Salzburg machen.

Bis 20. April beantragen

Ausgegeben werden Wahlkarten in der Stadt Salzburg bis einschließlich Donnerstag, 20. April. Direkt und persönlich erfolgt dies nur im Schloss Mirabell. Und zwar von Montag bis Donnerstag, 7.30 bis 16.00 Uhr, und Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr, im Erdgeschoß, Eingang 11, Zimmer 25 (Raum neben Stadtservice).