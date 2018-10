Landtagswahl in Bayern: So wählten Salzburgs Nachbargemeinden

Massive Verluste für die erfolgsverwöhnten CSU - aber auch für die bisherige Nummer zwei, die SPD. Dieses Ergebnis kennzeichnet den Ausgang der bayrischen Landtagswahl vom Sonntag. Auch in den Gemeinden des an Salzburg angrenzenden Rupertigaus zeigt sich ein ähnliches Bild - aber durchaus mit regionalen Unterschieden.

Die Christlich Soziale Union (CSU) stürzt um gut 10 Prozentpunkte auf 37,2 Prozent ab. Die SPD wird mit 9,7 Prozent praktisch halbiert. Die Grünen landen mit einer Verdoppelung auf 17,5 Prozent auf Platz drei noch vor den ebenfalls zulegenden Freien Wählern (FW), die mit landesweit 11,6 Prozent auf Platz vier landen. Dazu die von der CSU gefürchtete rechte AfD, die mit 10,2 Prozent unter ihren Erwartungen bleibt und die liberale FDP, die mit 5,1 Prozent wieder knapp den Sprung in den Münchner Landtag schafft. Das sind die zentralen Ergebnisse der bayrischen Landtagswahl vom Sonntag.

Mit - allerdings teils deutlichen - Abweicheungen, widerspiegelt sich dieses Ergebnis auch im an Salzburg angrenzenden Landkreis Berechtesgadener Land/Traunstein wider, ebenso wie in den an Salzburg angrenzenden wichtigsten Gemeinden und Städten.

So liegt im Landkreis das vorläufige Endergebnis (gerechnet nach Gesamtstimmen) für die CSU mit 42,6 Prozent zwar leicht besser als im Landesschnitt, dafür ist die SPD mit 6,5 Prozent im Landkreis sogar noch deutlich schwächer. Die Grünen liegen mit 16,4 Prozent leicht unter, die Freien Wähler mit 12,8 Prozent dafür leicht über dem Landesschnitt; die AfD mit 9,8 Prozent annähernd gleichauf wie im gesamten Freistaat. Und wäre es nur nach den Wählern im Landkreis gegangen, wäre die FDP (3,5 Prozent im Landkreis) gar nicht in den Landtag gekommen.

CSU und SPD verloren auch im Rupertigau stark

Auch in Salzburgs Nachbargemeinden schaut es für die CSU und die SPD seit Sonntag düster aus: In Reichenhall stürzte die CSU sogar um 15,2 Prozent auf 41,2 Prozent ab; die SPD wurde mit einem Absturz auf 7,3 Prozent (- 10,2 Prozentpunkte) sogar mehr als halbiert. In Ainring waren die Verluste für die CSU (- 16 Prozent auf 42,9 Prozent) sogar noch herber; die SPD rutschte um 7,9 Prozent auf magere 6,6 Prozent ab. In Laufen (- 9,3 Prozentpunkte) und Berchtesgaden (-8,3 Prozentpunkte) verloren die Christlichsozialen dafür leicht unter dem Landesschnitt.

Freie Wähler waren der Wahlsieger in Freilassing

Besonders auffällig ist aber das Wahlergebnis in Freilassing: Dort stürzte die CUS auf 37,5 Prozent ab (- 13, Prozent), die SPD sank auf 8,8 Prozent (-11,2 Prozent); die Grünen gewannen unterdurchschnittlich auf 4,8 Prozent (+ 2,5 Prozent) dazu. Dafür räumten die Freien Wähler aber ordentlich ab: Sie erreichten mit einem Zuwachs von 16,9 Prozentpunkte auf 30,4 Prozent sogar mehr als eine Verdoppelung. Und die AfD wurde mit 10,6 Prozent immerhin Nummer drei.

Der Freilassinger Bürgermeister Josef Flatscher (CSU) bleibt angesichts der rekordverdächtigen Niederlange dennoch gelassen. Das landesweite Minus von 10,5 Prozent ist für ihn nicht die große Katastrophe: "Die Umfragen haben das ja schon ein bissl vorausgesagt. Die Erwartungshaltung von vielen war ja, dass wir noch mehr verlieren - runter auf 31 Prozent. Da sind wir mit einem kleinen blauen Auge davon gekommen." Verstehen tue er die Niederlage aber tortzdem nicht ganz, meint Flatscher: "Denn unsere Stimmkreis-Abgeordnete Michaela Kaniber, die auch Landwirtschafts-Ministerin ist, hat wirklich sehr viel gute Arbeit geleistet." Sie sei viel bei den Wählern und insbesondere den Bauern im Landkreis vor Ort gewesen, sagt Flatscher.

Flatscher: "Die Unzufriedenheit steigt oft umso mehr, je mehr man hat"

Aber hat sich die CSU vielleicht landesweit zu stark von der rechten AfD treiben lassen, wie Politikbeobachter schon im Vorfeld urteilten? Flatscher sagt, das sei im Nachhinein immer schwer zu sagen: "Das heute, auf das eine oder andere zu schieben, geht nicht." Denn es habe wohl mehrere Dinge gegeben, die für das Wahlergebnis ausschlaggebend gewesen seien, meint der Bürgermeister: "Warum haben Sich die Grünen verdoppelt? Denn Bayern ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt - wenn man die Arbeitslosen- oder die Schuldenstatistik hernimmt. Aber das allein scheint nicht zu zählen. Denn jeder hat noch weitere Wünsche, wie es aussieht. Denn die Unzufriedenheit steigt oft umso mehr, je mehr man hat."

Flatscher: "Verluste der SPD tun sogar mir ein bisschen weh"

Fast noch mehr als über die Zugewinne der Grünen ist Flatscher über die herben Verluste der SPD verwundert: "Die waren einmal eine richtige Volkspartei. Das tut sogar mir ein bisschen weh, denn die haben viele gute Bürgermeister-Kollegen, die hervorragende Arbeit machen. Da bin auch ich irritiert." Er sei aber auch der Überzeugung, dass die CSU auch Fehler gemacht habe: "Vielleicht haben wir als Volkspartei vergessen, wie es Franz-Josef Strauß wollte, 'den Menschen aufs Maul zu schauen, aber ihnen nicht nach dem Mund zu reden.'" Strauß hätte auch heute noch Erfolge, glaubt Flatscher, "auch wenn er es heute anders machen müsste."

Bürgermeister sieht FW-Höhenflug nicht in Zusammenhang mit Fluglärm-Streit

Das Stadtergebnis von Freilassing sieht Flatscher als Folge des landesweiten Trends: "Die Freien Wähler waren bei uns immer sehr stark. Sie sind ja auch im Stadtrat vertreten." Daher habe sich die örtliche CSU sich von diesem Trend nicht verabschieden können. "Und auch die CSU war bisher schon wir immer ein bisschen unter dem Landesschnitt." Sein einziger Trost sei, dass beide "Volksparteien", also auch die SPD zur Ader gelassen worden seien. Aber könnte in Freilassing nicht auch das Fluglärm-Thema - für das ja die örtliche Freie-Wähler-Stadträtin und Anrainerschutzverbands-Chefin Bettina Oestreich steht - zur Niederlage der CSU und zum Höhenflug der FW beigetragen haben. Flatscher: "Das glaube ich nicht, dass da mit dem Flughafen viel zu tun hat. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht hat der eine odere andere einen Kandidaten nicht gemocht."



Unterstützung aus Freilassing für Koalition mit den Freien Wählern

Wie es landesweit jetzt für die CSU weitergehen soll - etwa, welchen Koalitionspartner sie wählen soll - darüber wollte Flatscher am Montag noch keine endgültige Aussagen treffen, ließ aber eine Tendenz erkennen: "Ich gehe davon aus, dass Minsterpräsident Markus Söder die richtige Entscheidung trifft und wir eine handlungsfähige Koalition bekommen. Eine bürgerliche Koalition mit den Freien Wählern oder der FDP wäre am besten. Denn entscheidend ist, wo die Gemeinsamkeiten am größten sin. Und das ist wahrscheinlich mit der FW so. Denn sonst gibt es nur Hick-Hack."



2020 stehen in Bayern Kommunalwahlen an

Dass Söder und auch CSU-Parteichef und Bundes-Innenminister Horst Seehofer ihren Sessel räumen sollten, fordert Flatscher nicht: "Das muss heute im Vorstand ausgeredet werden. Im Grunde genommen ist so eine Wahl ein Punkt wo man überlegt, ob man einen Neuanfang macht und sich neu orientiert. Nur ein Köpferollen ist da zu wenig." Im März 2020 stehen dann in Bayern bereits Bürgermeister-, Gemeinderats-, Kreistags- und Landratswahlen an. Flatscher will das Landtagswahlergebnis aber noch nicht als entsprechenden Vorboten sehen: "Da ist eine lange Zeit hin bis zum März 2020. Damit kann man sich jetzt noch nicht beschäftigen. Da fließt noch viel Wasser die Salzach und Saalach hinunter."

Quelle: SN