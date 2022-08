Landtagswahl in Salzburg: MFG sieht sich selbst derzeit bei elf Prozent

Acht Monate vor dem Wahltermin zeichnet sich bei der Partei ein populistischer Schwenk beim Kernthema ab.

Acht Monate vor der Landtagswahl in Salzburg am 23. April 2023 sieht sich die Landesgruppe der impfkritischen MFG gut für den Urnengang gerüstet. Einer selbst durchgeführten Umfrage mit 2000 persönlichen Interviews quer durch das Bundesland zufolge würden die Partei mittlerweile elf Prozent der Menschen wählen, erklärte Landessprecher und Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler bei einem Pressegespräch am Dienstag. Nachsatz: "Tendenz stark steigend."

"Wir haben uns prächtig entwickelt", betonte der Jurist und Unternehmer und behauptete, "starken Zulauf" von Funktionären von ÖVP, Grünen und Neos zu haben. Wie sein Stellvertreter in Salzburg, der Landwirt Engelbert Neubauer sagte, zähle man mittlerweile 4000 Mitglieder. Die Landesorganisation sei komplett aufgestellt, zudem würden rund 30 Ortsgruppen aktiv arbeiten.

Auch wenn heute Kritik an der Zählweise von Corona-Toten und Vollimmunisierten, dem Epidemiologischen Melderegister (EMS) und dem Umgang mit von Impfschäden betroffenen Menschen geübt wurde: Beim MFG-Kernthema zeichnete sich ein Schwenk hin zu den aktuellen Teuerungen und den "sinnbefreiten Ausgaben" der Landesregierung ab. "Die Inflation wird zur sukzessiven Verarmung der Bevölkerung führen", sagte Pöttler. Angesichts der Sanktionen gegen Russland - die er klar ablehne - und der Gaskrise drohe ein Rückfall in vorindustrielle Zeiten.

Das im Februar von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angekündigte zwölf Millionen Euro schwere Entlastungspaket gegen die Teuerung sei eine Verhöhnung der Bürger. "Daneben werden 330 Millionen Euro in die Renovierung und den Ausbau der Festspielhäuser gesteckt, 31 Millionen Euro in die Salzburg-Dependance des Museums Belvedere, 52 Millionen Euro für den Ankauf und die Renaturierung der Antheringer Au." Dies seien alles sicher wichtige Dinge. "Die Frage ist nur, ob sie es in Zeiten wie diesen sind", so Pöttler.

Er forderte heute ein Aussetzen der Mehrwertsteuer, eine Senkung von Umsatzsteuer und Mineralölsteuer oder Steuerfreiheit für alle Einkommen und Pensionen bis 2000 Euro. Dazu gehörten die Gewinne der Salzburg AG auf die Kunden aufgeteilt. Bonuszahlungen für die Vorstände landeseigener Gesellschaften sollten der Vergangenheit angehören. Zugleich schürte Pöttler heute nach Vorbildern wie Trump und Bolsonaro Zweifel, dass es im Frühjahr reguläre Wahlen geben könnte. Er berief sich dann aber recht vage auf ihm zugespielte Informationen, wonach dies ein ÖVP-Bundesfunktionär gesagt hätte. Apropos reguläre Wahl: Für ein ordnungsgemäßes Antreten bei der Landtagswahl in Salzburg muss die MFG noch ausreichend Unterstützungserklärungen sammeln.