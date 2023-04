Mit Schwarz-Blau zur Corona-Versöhnung?

Warum aus ÖVP-Sicht trotz Abneigung eine Koalition mit der FPÖ vielleicht die attraktivste Variante nach der Wahl ist.

Vieles ist wenige Tage vor der Salzburger Landtagswahl noch ungewiss. Klar ist aber wohl, dass die ÖVP auch diesmal die Wahl gewinnen und bei den Regierungsverhandlungen kein gangbarer Weg an ihr vorbeiführen wird. Insbesondere nach den jüngsten Entwicklungen in Niederösterreich stellt sich daher die Frage, für welche(n) Koalitionspartner sich die Partei am Ende entscheiden wird: für die SPÖ wie in Kärnten, die FPÖ wie in Niederösterreich, oder doch wieder für Grüne und Neos? Die ÖVP trifft diese Entscheidung natürlich nicht ...