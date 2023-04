Landtagswahl: Pinzgauer Stellungnahmen und was sonst noch im Bezirk aufgefallen ist

ÖVP und SPÖ verloren weniger als Im Landesschnitt, die FPÖ legte über zehn Prozentpunkte zu, Grüne und NEOS büßten Stimmen ein. Die Pinzgauer Nachrichten baten die Pinzgauer Spitzenkandidaten zur Nachbesprechung und heben einige regional interessante Details hervor.

Der ÖVP-Landtagsabgeordnete Hannes Schernthaner war bei der Wahl der Listenerste im Bezirk. In "seiner" Gemeinde Fusch - dort ist Schernthaner Bürgermeister - errang die Landeshauptmannpartei einen Stimmenanteil von 49,6 Prozent. Das freut ihn natürlich. Die Verluste bei der Landtagswahl freilich schmerzen. "Aber immerhin haben wir bei uns im Pinzgau im Bezirksvergleich den geringsten Stimmenverlust." Es sind 4,37 Prozentpunkte, wie die Grafik rechts zeigt. Als Grund nennt Schernthaner "vor allem die Teuerungen und andere Krisen. Die Menschen sind verunsichert und sehen die Regierungsparteien in der Verantwortung. Das hat sich auch bei den Wahlen in Niederösterreich und Kärnten gezeigt." Seine Wunsch-Koalition möchte Schernthaner nicht verraten, nur so viel: "Wichtig ist, dass zwischen den handelnden Personen die Chemie passt."

Rene Sauerschnig (FPÖ) zeigt sich entspannt und erfreut. "Ich bin total zufrieden. Wir haben in meiner Heimatgemeinde Neukirchen die Stimmen verdoppelt und konnten ganz knapp zur ÖVP aufschließen. Ich glaube, wir haben insgesamt einen guten Wahlkampf gemacht, bei dem auch ausschlaggebend war, dass unsere Spitzenkandidatin immer wieder bei uns im Pinzgau war. Jetzt nach der Wahl ist es an der Zeit, die brennenden Themen wirklich anzugehen und nicht mehr nur zu reden", sagt Sauerschnig. Wichtig seien im Moment besonders der Kampf gegen die Teuerung und leistbares Wohnen. Das gute Ergebnis bei der Landtagswahl nimmt der Bezirksobmann als gutes Vorzeichen: "Ich hoffe, dass wir den Schwung für die Gemeinderatswahlen 2024 mitnehmen können." Und: "Wir wollen regieren - wie das unterm Strich aussieht, werden wir sehen."

Die SPÖ verlor im Landtag ein Mandat. Das bedauert die Pinzgauer Spitzenkandidatin LAbg. Barbara Thöny: "Wir müssen vieles kritisch hinterfragen. Leider hat aber auch die Führungsdebatte starken Einfluss genommen. Ich habe das vor der Wahl in vielen Gesprächen bemerkt: Mit konstruktiven Lösungsvorschlägen sind wir nur mehr schwer durchgekommen, immer kam die Frage nach den Diskussionen um die Bundesparteispitze." Dass die Mitgliederbefragung am Montag kurz nach der Wahl losging, bezeichnet Thöny als "wahnsinnig schräg". Und was sagt sie dazu, dass in ihrer Heimatstadt Saalfelden - wenn auch nur knapp - die FPÖ vorn liegt? "Das tut weh. Man fragt sich, wo der Weg hingeht." Insgesamt gelte es, jetzt aber "nicht zu jammern, sondern weiterzuarbeiten. Der Wunsch ist, dass die ÖVP uns an der Regierungsbildung beteiligt. Aber wir wissen sonst auch das Werkzeug Opposition zu nutzen."

Die Pinzgauer Spitzenkandidatin der Grünen, Renate Holzer aus Mittersill, freut sich über den Erhalt der drei Mandate. "Wir sind die einzige Regierungspartei, welcher das gelungen ist. Aber natürlich trübt das Minus die Freude. Dass die KPÖ auch am Land erfolgreich war, zeigt, dass das Thema Wohnen den Menschen akut noch wichtiger ist als die Themen Klimaschutz und Umwelt." Und jetzt? "Schön wäre, wenn wir in einer Dreierkoalition Teil der Landesregierung bleiben könnten - wir möchten mitgestalten. Auf jeden Fall werden wir uns weiter unverdrossen, konsequent und sachlich für unsere Inhalte einsetzen."



Lisa Aldali zeigt sich über das Abschneiden von NEOS und den Verlust der Landtagsmandate betroffen: "Das tut mir extrem weh. Eigentlich hatte ich mir für den Pinzgau mehr erhofft. Wir haben die Themen, die uns wichtig sind, nicht wirklich unter die Menschen gebracht. Leistbares Leben ist momentan einfach das Top-Thema - und das hat auch massiv die Wahl bestimmt. Da sind andere sehr wichtige Themen daneben einfach untergegangen. Wir werden jetzt intern ins Gespräch gehen und schauen, wie wir unsere Themen in Zukunft besser kommunizieren, lösungsorientierter arbeiten und unsere Botschaft hinausbringen können. Unsere Partei ist aus einer Bürgerbewegung entstanden - wir werden auch in Zukunft für die Bürger da sein."



Daten & Fakten: Auffälligkeiten im Bezirk

Das gute Bezirksergebnis der KPÖ, die bei der Wahl 2018 noch nicht dabei war, wurde in einzelnen Pinzgauer Gemeinden noch übertroffen: In Uttendorf, wo KPÖ-Frontmann Kay-Michael Dankl Wurzeln hat, erreichte sie 9,6 % der Stimmen, gefolgt von Bruck (8,6 %), Saalfelden (8,5 %) und Lofer (8,3 %).

Die FPÖ erfuhr besonderen Zuspruch in der Heimat von Rene Sauerschnig: In Neukirchen, Krimml, Bramberg und Wald konnte sie die Wählerstimmen jeweils mehr als verdoppeln, in Stuhlfelden (39,3 %), Unken (35,7 %) und Mittersill (35,3 %) wählten die meisten Bürger "Blau". Auch in Niedernsill, Uttendorf und Saalfelden (dort hauchdünn) hatte die FPÖ die Nase vorn - damit gibt es sechs "blaue" Gemeinden im Bezirk.

Die Wahlbeteiligung lag in den meisten Gemeinden über dem Landesschnitt von 71,3 % - hier hatten Dienten mit 83,7 % und Krimml (81,1 %) die Nase vorn. Mit 64,7 % ist Zell am See das Schlusslicht bei der Wahlbeteiligung (aus Landessicht nur übertroffen von der Stadt Salzburg). Unter 70 % liegen noch Mittersill (68,6 %), Bruck (67,8 %) und Saalfelden (66,8 %).

Entgegen dem Trend konnte die ÖVP in manchen Gemeinden zulegen: In Saalbach-Hinterglemm wählten 51,5 % "Schwarz" (+4,8 Prozentpunkte), auch in St. Martin und Viehhofen gab es leichte Zugewinne.



Einzige SPÖ-Gemeinde ist Lend (31,02 %), hier konnten die "Roten" denkbar knapp mit einer Stimme Vorsprung die Wahl für sich entscheiden. In Saalfelden hatten sie ähnlich knapp das Nachsehen, wie auch in Zell am See gegenüber der FPÖ . In Kaprun gab es für die SPÖ ein Plus von drei Prozentpunkten - auf 32,4 % der Stimmen.

Bei den Kleinstparteien war WIRS am stärksten in Weißbach (1,9 %), die MFG, die fast überall unter der Ein-Prozent-Marke blieb, erzielte ihr bestes Ergebnis in Hollersbach (2,2 %).