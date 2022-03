Langes Warten auf Therapieplatz in Salzburg: Schüler starten Volksbegehren

Themen zur psychischen Gesundheit sollen in der Lehrerausbildung verankert werden, fordert die Schülerunion. In Salzburg waren Kinder- und Jugendliche laut Therapeuten zwei bis sechs Monate auf einen Therapieplatz.

Man konnte mit seinen Freunden nicht so reden wie sonst, saß viel zu Hause und hatte außer Hausübungen nicht viel zu tun: Der Alltag in der Pandemie habe vielen Schülern zugesetzt, sagt Emma Fürweger. Die Schülerin der Berufsschule St. Johann sagt, man sehe derzeit sehr viele Kolleginnen und Kollegen, denen es nicht gut gehe. Auch wenn viele das nicht zeigen würden. "In der Schule spricht man nicht darüber, vielen ist das peinlich."

In Schulen soll mehr über psychische ...