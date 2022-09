Leben gestalten - Muhr erhalten ist das Ziel

Im Rahmen der 9. Bildungs- und Nationalparktage in der Gemeinde Muhr ging Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer im LN-Gespräch auf die Entwicklung des Ortes ein.

Gleich neun Geburten innerhalb eines Jahres stehen in der Gemeinde Muhr zu Buche. Bgm. Hans-Jürgen Schiefer (ÖVP): "So viele wie schon lange nicht mehr. In den letzten Jahren waren es ein bis zwei Geburten." Dies wird sich in weiterer Folge auch positiv auf den örtlichen Kindergarten und die Volksschule auswirken: "Unser Schulstandort stand nie infrage. Aktuell sind es neun Kinder in der Volksschule, zwölf im Kindergarten."

Damit junge Familien auch im Ort sesshaft werden, setzt die Gemeinde Muhr ...