Lebenshilfe: Nach Kündigung von Bewohnern in Salzburg ist Land am Zug

Behindertenvertreter sind nach der angekündigten Schließung einer Wohngruppe empört.

Die Lebenshilfe schließt mit 1. 1. eine Wohngruppe ihres Hauses in Saalfelden, vier Bewohnerinnen und Bewohner verlieren ihre Unterkunft. Nur für eine Personen gibt es vorerst einen Ersatzplatz in einer anderen Behinderteneinrichtung. Wie die SN berichteten, kann eine weitere Person nach einem Spitalsaufenthalt nicht in ihre Unterkunft bei der Lebenshilfe in Tamsweg zurück, weil der Betreuungsaufwand zu groß sei.

Beim Land Salzburg betonte man, dass man darum bemüht sei, eine alternative Betreuung sicherzustellen. Die Bescheide des Landes, in ...