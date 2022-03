Leere Heime: Salzburg muss weniger Sozialhilfe auszahlen

Bis zu 500 Heimplätze sind aus Personalmangel leer. Das übrige Geld soll in Pflegeausbildung fließen.

Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) schlägt Alarm. In den sechs städtischen Seniorenwohnheimen seien derzeit nur 230 von 280 Pflegestellen besetzt. Dazu kämen derzeit rund 25 Personen, die wegen einer Coviderkrankung in Quarantäne seien oder sich um Kinder in Quarantäne kümmern müssten.

Der Personalmangel führe zu immer mehr leeren Betten in den Seniorenwohnheimen. "Derzeit haben wir von 750 Plätzen in unseren Heimen 111 frei", sagt Hagenauer. Bei anderen Trägern sei die Situation nicht anders. Sie geht davon aus, dass allein ...