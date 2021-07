Leerstandsabgabe in Salzburg soll Millionen einbringen

Tausende Wohnungen in der Stadt Salzburg stehen leer. Künftig sollen Eigentümer dafür Hunderte Euro pro Jahr an Abgabe zahlen. Die ÖVP treibt die Maßnahme voran und will sie noch heuer gesetzlich verankern. Doch die große Frage ist: Bringt das auch den gewünschten Effekt?

SN/robert ratzer Die Stadt Salzburg von der Gaisbergspitze aus fotografiert. Hell erleuchtet, doch in tausenden Wohnungen bleibt es so gut wie immer dunkel. Weil die Immobilien leerstehen, und vorrangig als Geldanlage dienen.