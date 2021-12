Leerstandsabgabe scheitert in Salzburg vorerst an den Neos

Der Entwurf für eine Abgabe auf Zweitwohnsitze und leer stehende Wohnungen ist fertig. Doch nun bremst die Wohnbaulandesrätin.

Tausende Wohnungen in Stadt und Land Salzburg stehen leer. Ganz einfach deshalb, weil viele angesichts der niedrigen Zinsen ihr Geld in Immobilien investieren - und Wohnungen in Salzburg noch immer eine sehr gute Wertanlage sind, selbst wenn sie leer stehen.

Die Grünen hatten vor Jahren bereits eine Leerstandsabgabe gefordert. Vor exakt zwei Jahren meinte dann auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), dass es Handlungsbedarf gebe. Im gesamten bald zu Ende gehenden Jahr wurde daher an einem Gesetzestext gefeilt, zumal ...