Legal oder illegal: Dem Preiswahn entrinnen

Dem Treiben mit Airbnb-Wohnungen hält das Land viel zu wenig entgegen.

Salzburgs galoppierende Wohnungspreise machen die Menschen im Land erfinderisch: Sie suchen Auswege, um dem Preiswahnsinn zu entkommen. Und sie suchen Möglichkeiten, um von ihm zu profitieren. Immer mehr Minihäuser wachsen gerade im Flachgau aus dem Boden. Sie sind nicht nur ein Symbol für die Not am Markt, sondern auch für die Kreativität der Salzburgerinnen und Salzburger. Sie sind zwar deutlich kleiner als normale Häuser, aber um fast die Hälfte günstiger. Und sie sind mobil, also innerhalb von Stunden an einen anderen Ort transferierbar. Das Einfamilienhaus der Zukunft? Wohl kaum, weil es den Flächenfraß nicht wirklich stoppt, aber ein Trend, der sich fortsetzen wird.