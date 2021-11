Lehrer: Für Quereinsteiger ist der Wechsel finanziell noch unattraktiv

Bis zum Jahr 2025 gehen rund 15 Prozent der im Bundesland Salzburg unterrichtenden Bundeslehrer in den Ruhestand. Die Neos fordern daher eine bessere Förderung von potenziellen Quereinsteigern.

Quereinsteiger für den Lehrberuf: Das Thema polarisiert. In Folge der jüngsten Berichterstattung, unter anderem in den Stadt Nachrichten, meldeten sich nun die Neos zu Wort. Ihr LAbg. Sebastian Huber stellte bereits im Vorjahr den Antrag zur Anrechnung der Vordienstzeiten aus der Privatwirtschaft. Die werden bis dato nicht mitberücksichtigt, was den Umstieg für viele finanziell unattraktiv macht.

Antrag zur besseren Förderung der Quereinsteiger

Das Land solle diese Forderung an den Bund herantragen, so die Neos in ihrem ...