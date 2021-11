LehrerInnenmangel: Jetzt spricht eine Quereinsteigerin

Gabi Lankes unterrichtet an der Praxis-Mittelschule in Nonntal. Sie ist aus einer anderen Sparte umgestiegen. Vor dem Hintergrund des LehrerInnenmangels erhebt Lankes nun ihre Stimme und artikuliert Bedenken hinsichtlich der neuen Pläne, Studierende schneller in den Beruf zu bringen.

SN/sw/privat Physiklehrerin Gabi Lankes ist quer eingestiegen.Bild: