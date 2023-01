Lehrkräftemangel in Salzburg: Sprachheillehrerinnen müssen einspringen

62 Lehrerstellen sind in Salzburg offen. Kräfte der Sprachförderung müssen einspringen. Die Gewerkschaft protestiert mit einer Unterschriftenliste.

Ein Kind stottert oder lispelt, hat Probleme mit dem Wortschatz oder Schwierigkeiten, sich mitzuteilen: Das sind Situationen, in denen Armella Schober zurate gezogen wird. Sie ist eine von rund 60 Sprachheillehrerinnen in Salzburg. An sieben verschiedenen Schulen steht sie gesamt 22 Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung, um mit Kindern an ihrer Ausdrucksfähigkeit zu arbeiten.

Eigentlich, sagt Armella Schober, ist das Salzburger System in Österreich führend und ein Vorzeigemodell. "In den vergangenen 40 Jahren wurde das aufgebaut, um Chancengleichheit ...