Die Universität taumelt von einem Problem in das nächste. Der Konflikt ums Geld und schlechte Kommunikation ließen den Führungsstreit eskalieren.

An der Salzburger Universität werden wohl alle froh sein, wenn das Jahr 2020 vorbei ist. Als wäre der durch Corona gestörte Lehrbetrieb nicht genug, folgte eine Negativschlagzeile auf die nächste. Eine Vizerektorin nahm nach wenigen Monaten den Hut, wenig später tat ihr Nachfolger das Gleiche. Dann lieferte sich der Rektor mit seinem Vorgänger einen öffentlichen Streit über klaffende Budgetlöcher. Dazu kam die Ankündigung des Bundeskanzlers, in Linz in Konkurrenz zu Salzburg eine Technische Universität mit Schwerpunkt Digitalisierung zu errichten. Zuletzt ...