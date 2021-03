Es ist ein Leichtes, die Verantwortung immer auf den Bund zu schieben. Das Gesetzespaket gegen Raser zeigt, dass es anders geht.

Es ist ein ungewöhnliches Duo, das am Mittwoch vor dem Ministerrat in Wien vor die Presse treten wird. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) werden ein Gesetzespaket gegen Raserei im Straßenverkehr präsentieren. Auf extreme Tempobolzer warten künftig ein längerer Führerscheinentzug, höhere Geldstrafen und in letzter Konsequenz wohl auch die Beschlagnahme des Autos. Das Maßnahmenkonvolut ist für eine bestimmte Zielgruppe konzipiert: junge Männer in PS-Boliden, die ihr Hirn hinter dem Steuer ausschalten und andere gefährden.

...