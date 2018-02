Leopoldskronstraße: 30er-Piktogramm wird nachmarkiert

Immer wieder sei es laut ÖVP-Gemeinderätin Marlene Wörndl auf dem viel befahrenen Streckenabschnitt der Leopoldskronstraße zwischen Sinnhubstraße und Nußdorferstraße zu gefährlichen Situationen gekommen, weil der dortige Schutzweg auf Höhe Göllstraße für Autofahrer schlecht und sehr spät sichtbar ist.

Nach ihrem auf Verbesserung der Verkehrssicherheit, wurden bei einem Lokalaugenschein folgende erste Schritte vereinbart: "Sobald es die Witterung zulässt, werden der Zebrastreifen und das 30er-Piktogramm nachmarkiert, damit sie für die Autofahrer besser erkennbar sind. Aus demselben Grund soll auch die derzeit oft von Ästen und Blättern überwucherte Schutzwegtafel näher an den Fahrbahnrand versetzt werden", sagt Wörndl. "Als dritte Sofortmaßnahme werden die beiden Schutzwegtafeln mit einem gelben Hintergrundschild ergänzt. Damit fallen sie auch in der Dämmerung auf."

Beim Schutzweg Göllstraße herrsche auch aufgrund der vielen Kleinkinder, die an dieser Stelle die Straße überqueren, dringender Handlungsbedarf. "In unmittelbarer Nähe des Schutzwegs gibt es eine beliebte Kinderbetreuungseinrichtung. Da braucht man als Mutter oder Vater nur einmal kurz abgelenkt sein und schon wird es brenzlig. Vielen Autofahrern ist aufgrund des schlecht lesbaren 30er-Piktogramms gar nicht bewusst, dass es sich um eine 30er-Zone handelt", so GR Wörndl, die sich über die rasche Umsetzung ihres Antrages freut.

(SN)