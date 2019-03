Das Außen- und Integrations-Ministerium hat die Förderung überraschend eingestellt. Unter anderem, weil auch asylsuchende Kinder davon profitieren könnten.

Gabriele Rechberger steht vor einer schwierigen Entscheidung: An welcher Schule soll sie die einschneidendsten Kürzungen durchführen? "Fakt ist: Wir müssen unsere Lernhilfe-Stunden an allen 26 Schulstandorten, an denen wir sie anbieten, zurückfahren, und zwar drastisch", sagt sie. Rechberger ist Geschäftsführerin ...