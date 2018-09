LH Haslauer: "Salzburg ist auch ohne Windräder vollständig"

Landeshauptmann Wilfried Haslauer ist aus dem Urlaub zurück - und stellte sich dem exklusiven SN-Gespräch.

hermann fröschl

Herr Landeshauptmann, mit welchen Gefühlen blicken Sie dem EU-Gipfel in Salzburg in zehn Tagen entgegen? Das ist eine große Ehre für Salzburg und eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ich bin dem Bundeskanzler dankbar dafür. Auf der anderen Seite ist es eine hochspannende Angelegenheit, weil es eine organisatorische Höchstleistung von uns allen fordert. Das ist das größte diplomatische Treffen in Österreich seit dem Wiener Kongress 1814/15. Wir sind gut vorbereitet und ich bitte die Salzburgerinnen und Salzburger um Verständnis, dass es natürlich Einschränkungen im normalen Tagesablauf geben wird. Aber es ist beschränkt auf eineinhalb Tage und ich glaube, es steht dafür, dass wir uns in aller Welt als eine europäische Stadt der Gastfreundschaft, Fröhlichkeit und Willkommenskultur präsentieren können.