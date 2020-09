Lichtverschmutzung wird auch in Salzburg zunehmend zum Problem

Ein Lichtermeer ist schön - und schädlich. Vieles würde heute nicht mehr bewilligt. Naturschützer fordern, dass alle Lichtquellen gesetzlich geregelt werden. Bis jetzt ist das nur in oder bei Schutzgebieten der Fall.

Schon das Wort "Lichtverschmutzung" allein lässt den Loferer Bürgermeister Norbert Meindl (ÖVP) heiß laufen. Wie berichtet, haben die Behörden die Einleuchtung der Saalach in der Pinzgauer Gemeinde abgedreht. Im Winter wurde die Saalachschlucht im Ortsgebiet als Attraktion für die Gäste ein Mal in der Woche mit langsam die Farbe wechselnden Leuchten illuminiert - als umweltfreundlicher Ersatz für die früheren Feuerwerke, wie man in Lofer glaubte. Es wäre aber eine naturschutzrechtliche Bewilligung nötig gewesen. Und die gab es nicht.

