Lidaun-Steinbruch: Faistenauer brachten Kritik beim Land vor

Seit Jahren kämpft die Gemeinde Faistenau gegen einen geplanen Kalksteinbruch auf ihrem Hausberg Lidaun. Am Donnerstag trugen sie ihren Protest auch in den Chiemseehof.

Vertreter der Gemeinde Faistenau und des Naturschutzbundes haben am Donnerstag der Landesregierung ihre Kritikpunkte am geplanten Kalk-Steinbruch am Lidaun persönlich vorgebracht. Projektwerber ist eine Tochterfirma der Salzburger Sand- und Kieswerke. Bgm. Josef Wörndl (ÖVP), der eine Petition der Gemeinde an das Land übergeben hat, kritisiert: "Wir haben zahlreiche fundierte Einwände abgegeben. Bisher wurde aber fast alles vom Tisch gewischt." Der Eingriff am Berg sei aus Sicht der Gemeinde und deren Experten nicht vertretbar. LH Wilfried Haslauers (ÖVP) Replik: "Ich verstehe die Sorgen der Faistenauer und sehe das Projekt persönlich auch kritisch." Ein rechtsstaatliches Verfahren sei aber einzuhalten. LH-Stv. Astrid Rössler (Grüne) betonte, dass es wichtig sei, "dass die visualisierten Auswirkungen auf das Landschaftsbild in allen Verfahren übereinstimmend sind." Zwei Bescheide gibt es bereits, offen sind noch die Verfahren nach dem Wasserrecht und dem Mineralrohstoffgesetz. Eine Entscheidung soll frühestens heuer im Sommer fallen.



(SN)