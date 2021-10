Lieferengpässe im Handel: Das Christkind muss sich heuer plagen

Der Handel kann im Weihnachtsgeschäft heuer viele Produkte nicht in dem Ausmaß anbieten wie vor Corona: Spielzeug, Elektrogeräte, Möbel. Dennoch ist die Stimmung gut.

Die globalen Lieferengpässe bei Waren aus China schlagen auch bei Salzburgs Einzelhändlern durch. Das beginnende Weihnachtsgeschäft scheint darunter vorerst jedoch kaum zu leiden.

Im Spielwarengeschäft KLEXX am Hanuschplatz müsse man heuer viele Kunden vertrösten, sagt Geschäftsleiterin Christa Getreuer. "Wir kriegen keine Ware. Wir müssen uns ständig entschuldigen. Am stärksten betroffen sind Schleich-Tiere und Barbiepuppen. Bei der Niederlassung der Firma Mattel wird seit acht Wochen Woche um Woche eine Lieferung angekündigt." Beim deutschen Müller-Konzern in der Filiale der Shopping ...