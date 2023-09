Nach 100 Tagen im Amt kann man nur eines mit Sicherheit sagen: Regierung und Opposition standen sich noch nie unversöhnlicher gegenüber. Das hilft keineswegs, die Gräben zu überwinden.

Es war das übliche politische Ränkespiel. Nach 100 Tagen im Amt zog die schwarz-blaue Landesregierung eine erste Bilanz, in der - so schien es - schon die schiere Weltrettung gelungen war (Zitat ÖVP-Klubchef: "Fast an jedem zweiten Tag wurde ein ...