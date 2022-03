Chefredakteur Manfred Perterer diskutiert mit Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer über die politische Lage in Salzburg, Österreich und Europa. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für uns? Wie geht es weiter mit Covid? Welche Projekte hat er für die Zukunft Salzburgs? Donnerstag, 10. März 2022, 14.30 Uhr