ÖVP-FPÖ-Regierung in Salzburg: "Geben Sie dieser Regierung eine Chance" - jetzt im Livestream

ÖVP und FPÖ präsentierten am Freitag in Salzburg ihren Koalitionspakt für die kommenden fünf Jahre. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sprach von einer schwierigen Regierungsfindung. Herausgekommen sei aber ein sehr inhaltsreiches Regierungsprogramm mit 60 Seiten. "Der Weg in dieser Koalition war nicht ganz einfach. Wir hatten einen sehr heftigen Wahlkampf", sagte Haslauer. Er gebe auch zu, dass er anderes geplant hatte, nämlich eine Koalition der drei stärksten Parteien ÖVP, FPÖ und SPÖ. "Aber die SPÖ ist nicht stabil genug in ihrer Gesamtverfasstheit. Diese Regierung aus ÖVP und SPÖ mit nur einem Mandat Überhang würde nicht ein Jahr halten", sagte Haslauer. Warum er keine Dreierkoalition mit den Grünen angestrebt habe? "Das wäre eine Regierung des Stillstands für die nächsten fünf Jahre geworden."

Es gehe um Stabilität und Sicherheit auf der einen und Weiterentwicklung auf der anderen Seite, argumentierte Haslauer. "Es war nicht ganz einfach, aufeinander zuzugehen. Man muss einander aber die Hand reichen können. Es war wichtig, dass wir eine Brücke zueinander finden und einen neuen Boden legen", sagt Haslauer. Denn es gelte, große Herausforderungen zu meistern. Allen voran der Pflegemangel, meinte der Landeshauptmann. Und auch die Wohnbauförderung müsse man neu aufstellen.

Haslauer sprach auch die Bedenken vieler und die Kritik an: "Geben Sie dieser Regierung eine Chance. Entscheidend ist, wie sie sich in der Realität entwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass das eine erfolgreiche Landesregierung werden wird."

Darauf verwies auch FPÖ-Chefin Marlene Svazek, die daran erinnerte, dass bei der Landtagswahl jeder Vierte die Freiheitlichen gewählt habe. "Uns ist klar, dass es jetzt darum geht, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen und persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen sind", meinte Svazek, die einen "guten und breiten Konsens" in den Vordergrund rücken wollte. In den Verhandlungen habe man es sich weder bequem gemacht noch seien die Fetzen geflogen. "Wir haben uns in der Mitte dieser beiden Extreme gefunden."

Svazek leitete aus der Ressortverteilung ab: "Wir drücken uns nicht vor den Baustellen, Herausforderungen. Wir übernehmen auch Verantwortung in schwierigen Bereichen." Svazek wird künftig unter anderem für den Natur- und Umweltschutz verantwortlich sein. "Die Natur wird jetzt keinen Rückfall erleiden mit einer freiheitlichen Landesrätin." Sie wolle aber das "Maßhalten in beide Richtungen" in den Vordergrund stellen und den Natur- und Umweltschutz "lebensnah, praxisnah gestalten". Es brauche keine Fundamentalpositionen, sondern ein Miteinander, meinte Svazek.

Auch in der Familienpolitik hat die FPÖ-Chefin eine Korrektur des Kurses der schwarz-grün-pinken Landesregierung angekündigt. "Wir sind uns einig, dass die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist, dass sie das Wichtigste überhaupt ist." Neben einer Ausweitung des Angebots von Betreuungsplätzen soll auch die "familieninterne Kinderbetreuung" gefördert werden.