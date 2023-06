Schwarz-Blau muss sich Hearing im Salzburger Landtag stellen - Liveblog ab 10.30 Uhr

Alle sieben Regierungsmitglieder der neuen Salzburger Landesspitze stellen sich am Montag den Fragen der Abgeordneten. Den Anfang macht Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Sind sie fit für das Amt? Seit 2018 müssen sich neue Regierungsmitglieder in Salzburg einem Hearing stellen, bevor sie angelobt werden können. Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) hat dies auch zur Aufwertung des Landtages vor fünf Jahren eingeführt. Nachdem die konstituierende Sitzung des neuen Salzburger Landtages am Mittwoch über die Bühne geht, finden am Montag die Hearings statt. Den Anfang macht Landeshauptmann Wilfried Haslauer um 10.30 Uhr. Für 11.15 Uhr ist Marlene Svazek (FPÖ) vorgesehen, um 12 Uhr Stefan Schnöll (ÖVP), nach der Mittagspause sind Josef Schwaiger (ÖVP, ab 13.30 Uhr), Daniela Gutschi (ÖVP), ab 14.15 Uhr), Christian Pewny (FPÖ, ab 15 Uhr) sowie Martin Zauner (FPÖ, ab 15.45 Uhr) vorgesehen. Jedes neue Regierungsmitglied hat fünf Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Danach stehen jedem Landtagsklub zwei Fragen zu. Für die Beantwortung sind je Frage zwei Minuten vorgesehen.

SN-Liveblog zum Hearing