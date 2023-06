Schwarz-Blau schreitet in Salzburg zur Angelobung

Der Salzburger Landtag tritt am Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bevor es um 9.15 Uhr soweit ist, geht es aber noch zum Gebet in die Kajetanerkirche. Um 8 Uhr werden die Abgeordneten zum interreligiösen Gottesdienst zusammenkommen. Mit dem Segen ausgestattet geht es danach in den Chiemseehof. Die Sitzung wird dann durch den ältesten Abgeordneten - das ist der ÖVP-Mandatar Josef Schöchl - eröffnet.

