Der in Salzburg und Oberösterreich erwartete - und von vielen Seiten geforderte - Lockdown wird am Montag in Kraft gesetzt. In Salzburg könnte dieser sogar bis Weihnachten andauern. Und er trifft Schulen und Kindergärten.

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wies am Donnerstagnachmittag auf die in die Höhe geschnellten Coronazahlen mit "annäherend 2500 neuen Infektionen" hin. Es gehe dabei um die Handlungsfähigkeit der Krankenanstalten sowie darum, Triagierungen weitgehend zu vermeiden.

Haslauer: "Es ist ein strenger Lockdown. Uns bleibt keine andere Wahl." Die Krankenanstalten hätten keine Zeit mehr, um abzuwarten, ob die bereits getroffenen Maßnahmen (2G, FFP2-Pflicht, Gastro-Einschränkungen, Impfkampagne) greifen.

Salzburg forciert weiterhin die laufenden Impfbemühungen. Diese sollen dazu beitragen, "dass wir aus diesem Lockdown hoffentlich noch bis Weihnachten wieder herauskommen", wie Haslauer sagte. Ohnehin werde der anstehende Lockdown drei, eher vier Wochen andauern, sagte Haslauer weiter.

Gastronomie und Hotellerie werden ab Montag geschlossen halten müssen. Produktionsbetriebe dürfen weiterarbeiten.

Rücktritt? "Diese Frage beantworte ich nicht"

Haslauer war wegen seines Lockdown-Kurses in den vergangenen Tage schwer in die Kritik geraten. Auf die Frage nach seiner politischen Verantwortung, ob er sogar an seinen Rücktritt gedacht habe, sagte er: "Diese Frage beantworte ich nicht."

Schulen und Kindergärten zu

Der Lockdown ab Montag trifft neben den Erwachsenen im Land auch tausende Mädchen und Buben (fast) jeden Alters. Denn Schulen, aber auch Kindergärten sollen nur mehr für jene Kinder offenstehen, die tatsächlich eine Betreuung brauchen. Etwa bei Lernschwächen. Haslauer begründete dies unter anderem mit der hohen Inzidenz bei den noch nicht impfbaren Kindern. Bei Zehnjährigen betrage diese etwa 4800.

"Sonst haben wir die Katastrophe"

Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz sagte: "Auch ein erster Stich oder ein dritter Stich schützt ja nicht sofort. Man muss dabei eine gewisse zeitliche Verzögerung berücksichtigen. Wir müssen die Notbremse des Lockdowns ziehen, sonst führt das in eine Katastrophe. Wir hätten den bereits Geimpften gerne erspart, auf Freitheiten zu verzichten."

Salzburgs Impfkoordinator Klaus Pusch: " Die Impfung ist unser einziger Weg aus der Pandemie." Unter anderem wird es an diesem Samstag wieder eine große Impfaktion am Salzburger Flughafen geben. Diesmal nicht wie in der Vorwoche in einem Eurowings-Airbus, sondern in einer Bundesheer-Hercules.

Das geschah vor der Pressekonferenz:

In Salzburg und Oberösterreich waren zuletzt sowohl die Infektions- als auch die Hospitalisierungszahlen in Zusammenhang mit Covid-19 in die Höhe geschnellt. Eine Trendwende ist auch bis auf Weiteres nicht abzusehen.

Der Inzidenzwert für das Land Salzburg betrug am Donnerstagmorgen 1.718,7 - das ist der mit Abstand höchste in ganz Österreich. Binnen 24 Stunden war die Zahl der aktiv Infizierten von 13.634 (Mittwoch) auf 15.104 (Donnerstag) gestiegen. Das ist ein Anstieg von 1470. Derzeit befinden sich 211 Covid-19-Patienten im Spital, davon 32 auf Intensivstationen.

Haslauer gibt Widerstand auf

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bestätigte den harten Lockdown ab nächster Woche für sein Bundesland. Dieser werde für die gesamte Bevölkerung und für alle Bereiche gelten. Haslauer wollte bis zuletzt einen Lockdown eigentlich verhindern.

Nun könnte dieser wohl auch die Schulen treffen. Haslauer im Ö1-Mittagsjournal auf die entsprechende Frage: "Ja, wir haben auch an den Schulen extreme Zahlen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als auch die Schulen zu schließen." Haslauers Parteikollege und Bildungsminister Heinz Faßmann hat aber dagegen Widerstand angekündigt. Er bietet eine generelle Maskenpflicht an den Schulen an, "auch bei den jüngeren Kindern".

Haslauer sagte kurz zuvor: "Wir haben heute erneut eine enorme Zahlenentwicklung. Wir sehen keine Alternative zu einem Lockdown mit Beginn nächster Woche mehr." Ob dieser am Montag oder am Dienstag beginne, sei wie viele weitere Details auch in enger Abstimmung mit Oberösterreich noch zu klären. Die Dauer der Maßnahme werde noch mit Experten berechnet.

"Die aktuelle Situation erfordert diesen Schritt", erklärte Haslauer. "Ich habe darum gekämpft, dass wir nicht in einen Lockdown gehen. Bei diesen Zahlen ist aber eine Überlastung der Krankenanstalten absehbar." Die zuletzt gesetzten Maßnahmen von Bund und Land Salzburg würden nicht so schnell greifen, wie man erhofft habe. "Wir brauchen auch Zeit, dass die gut laufenden Impfungen ihre Wirkung entfalten."

Bundesweite Entscheidung steht an

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) begrüßte die Ankündigung: "Die Entwicklung der Pandemie ist äußerst besorgniserregend, dramatisch ist die Lage vor allem in Oberösterreich und Salzburg. Ich bin seit mehreren Wochen im engen Kontakt mit beiden Bundesländern", sagte er. "Oberösterreich und Salzburg haben angekündigt, ab dem kommenden Montag in einen Lockdown zu gehen. Damit ziehen jene Bundesländer, die am schwersten von der vierten Welle getroffen wurden, die Notbremse." Gemeinsam mit den Bundesländern werde die Regierung über weitere bundesweite Maßnahmen entscheiden, um die vierte Welle zu brechen.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hatte Donnerstagvormittag im Landtag im Rahmen der Beantwortung einer Dringlichen Anfrage der NEOS angekündigt: "Wenn es zu keinem bundesweiten Lockdown kommt, werden Oberösterreich und Salzburg ab nächster Woche in den Lockdown gehen."

Der Lockdown solle mehrere Wochen dauern. "Es geht darum, Gesundheit zu schützen, Leben zu schützen" und auch das Gesundheitswesen, so Stelzer im Rahmen seiner Ausführungen. "Wir haben sehr, sehr wenig Spielraum."