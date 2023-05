LKH-Betriebsratswahl in Salzburg: FCG verliert Platz eins

4800 Angestellte waren von Montag bis Freitag zur Wahl ihres Angestelltenbetriebsrates aufgerufen. Die FSG mit Sabine Gabath an der Spitze liegt knapp voran. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 35 Prozent.

Von Montag bis Freitag war das Personal am Landeskrankenhaus Salzburg aufgerufen, einen neuen Angestelltenbetriebsrat zu wählen. Von 4884 Wahlberechtigten gaben 1680 ihre Stimme ab, die Wahlbeteiligung lag damit bei etwas unter 35 Prozent. Das Ergebnis bringt nur drei fast gleich starke Fraktionen.: Die rote FSG mit Betriebsrätin Sabine Gabath erreichte mit 24,8 Prozent Platz eins. Damit löst sie die ÖVP-nahe FCG an der Spitze ab. Diese landete knapp dahinter auf Platz zwei mit 23,35 Prozent. Ein Grund dafür liegt darin, dass sich mit dem "Team LKH" rund um Johannes Furthner eine neue Liste von der FCG abgespalten hatte. Das "Team LKH" kam auf Platz drei mit 22,08 Prozent. Dahinter folgte die Ärzteliste (17,75 Prozent) sowie die Unabhängige in den Gewerkschaften (UG: 12,03 Prozent).

Die Verteilung der 23 Mandate im LKH-Betriebsrat lautet künftig: FSG 6, FCG 5, Team-LKH 5, Ärzteliste 4, UG 3.