LKH-Betriebswahl: FCG verliert Mehrheit

Die rote FSG und die grüne AUGE gewinnen Mandate hinzu. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 40 Prozent.

Deutliche Verschiebungen brachte die Betriebsratswahl im Salzburger Landeskrankenhaus, die von Montag bis Donnerstag durchgeführt wurde. 4600 Angestellte des LKH waren stimmberechtigt. Die FCG bleibt stärkste Fraktion, verliert aber ihre absolute Mehrheit. Statt bisher zwölf steht man nun bei neun Mandaten. Die FSG konnte ebenso wie die AUGE von drei auf fünf Mandate zulegen. FSG-Chef Gerald Forcher gratulierte noch am Abend: "Die Beschäftigten der SALK haben die engagierte Betriebsratsarbeit der FSG in den SALK der letzten Jahre gewürdigt und der ÖVP-nahen Vertretung eine Abfuhr erteilt. Durch das gestärkte Vertrauen wird das FSG-Team auch in Zukunft ein wichtiges Gegengewicht zur Mehrheit der ÖVP-nahen Liste sein", sagte Forcher. Die Ärzteliste bleibt bei ihren vier Mandaten. Die Wahlbeteiligung lag wie bei der vergangenen Wahl bei rund 40 Prozent. Angestelltenbetriebsrat Markus Pitterka (FCG) hatte eine Steigerung der Wahlbeteiligung als großes Ziel genannt.