Lockdown: Warum der Landeshauptmann nun doch einlenkt

Explodierende Infektionszahlen, überlastete Spitäler: Landeshauptmann Haslauer musste seinen Widerstand gegen einen harten Lockdown aufgeben. Das Land zieht ab Montag die Notbremse. Die SPÖ fragt sich unterdessen, ob Haslauer "der Richtige" ist.

"Es bleibt uns nichts anderes übrig." Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat am Donnerstag das Unausweichliche verkündet: Lockdown für alle in Salzburg ab Montag. Vorerst für zehn Tage, also bis 1. Dezember. Doch Experten rieten bereits zu drei bis vier Wochen. Der Landeshauptmann hofft, dass noch vor Weihnachten wieder aufgesperrt werden kann.

In den vergangenen Tagen war der Druck auf die ÖVP immer größer geworden. Was hat den Landeshauptmann nun aber binnen Stunden in der Nacht von Mittwoch auf ...