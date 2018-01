Lösung für Obus-Verlängerung nach Grödig in Sicht

Nach einem Gespräch mit der designierten Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP), die am Mittwoch im Landtag angelobt wird, keimt in Grödig neue Hoffnung auf.

Eine Verlängerung der Obus-Linie 5 nach Grödig-St. Leonhard ist bislang an den Errichtungskosten gescheitert. Die für die Elektrifizierung benötigten 2,3 Millionen Euro sollte die Gemeinde aufbringen - wozu sie laut Bürgermeister Richard Hemetsberger (parteifrei) aber nicht in der Lage sei.

Allerdings: Nach einem ersten Gespräch mit der künftigen Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP) gebe es nun neue Hoffnung, sagt der Bürgermeister. Denn eine mögliche Lösung sieht so aus: "Gedacht ist es derzeit so, dass die Oberleitung bis zur Autobahnunterführung in Eichet bzw. der Abzweigung der Glanegger Landesstraße errichtet wird. Anschließend wird für 600 Meter mit Batteriebetrieb durch den Ort gefahren. Und der Rest wird - je nach technischer Notwendigkeit - nach St. Leonhard wieder mit Oberleitung geführt."

Und: Laut Aussendung des Bürgermeisters werde sich auch das Land finanziell an den Kosten für den Obus beteiligen.

(SN)