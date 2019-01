"Lohn" für Freiwillige: Günstigeres Haus dank Ehrenamt

Wer sich seit Jahren bei Feuerwehr, Rotem Kreuz, Bergrettung oder etwa Musikkapelle engagiert, könnte bald auch beim Hauskauf profitieren. Einige Gemeinden bevorzugen bei Wohnungsvergaben bereits Ehrenamtliche.

Im Frühsommer soll Baustart sein für rund 22 Doppel- und Reihenhäuser an der Glanstraße in Grödig/Fürstenbrunn. Die Gemeinde hat ein Baulandsicherungsmodell in Zusammenarbeit mit der Land-Invest entwickelt. Noch vor der Umwidmung wurde mit dem Grundeigentümer festgelegt, dass günstiger Wohnraum für Grödiger entstehen soll. Kostet ein kleines Reihenhaus üblicherweise rund 450.000 Euro in Grödig, sollen die Häuser hier um 100.000 Euro billiger angeboten werden.