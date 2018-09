Lukas Rösslhuber folgt Barbara Unterkofler als Stadtrat in Salzburg nach

Der 25-Jährige wurde von den Neos zur Wahl als Stadtrat nominiert. Unterkofler wurde bereits aus der Partei ausgeschlossen.

Am Tag nach der Bekanntgabe des Parteiwechsels von Barbara Unterkofler nominierten die Neos Lukas Rösslhuber als Nachfolger. Unterkofler hatte ja angekündigt, dass sie bei der kommenden Gemeinderatswahl im März statt für die Neos der Stadt Salzburg für die Stadt-ÖVP ins Rennen gehen würde. Bürgermeister Harald Preuner sagte ihre Listenplatz zwei zu. Bereits am Mittwoch war klar, dass die Neos Unterkoflers Angebot, zumindest für die Budgetverhandlungen bis zum Dezember im Amt zu bleiben, ausschlagen werden. Am Mittwochabend wurde Unterkofler bereits aus der Partei ausgeschlossen.

Am Donnerstag stellten die Neos dann einen Antrag zur Abberufung Unterkoflers als Stadträtin an Bürgermeister Harald Preuner. Als Nachfolger nominierten sie Gemeinderat Lukas Rösslhuber. Der 25-Jährige war zuletzt Klubobmann der Neos in der Stadt Salzburg, weil Sebastian Huber zum zweiten Landtagspräsidenten bestellt wurde. Rösslhuber wuchs in Oberndorf auf und absolviert derzeit ein Jusstudium in das Salzburger Universität. Er ist mit der Ehefrau von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Christina Haslauer, verwandt.

Rösslhuber wollte sich am Donnerstag noch nicht dazu äußern. Näheres werde bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt gegeben, sagte er den SN.

Quelle: SN