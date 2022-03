Lungau: FPÖ ist für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Freiheitliche forderten Krisenwidmung. Antrag abgelehnt. Beide Häuser werden zu Unterkünften.

Aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingswelle aus der Ukraine stellen die Tamsweger Freiheitlichen fest, dass hierbei den Kriegsflüchtlingen rasch und unbürokratisch geholfen werden muss und die geplante Genehmigung der Flüchtlingsunterkunft zweckgewidmet für Ukrainer beschlossen werden sollte. FPÖ-Bezirksobmann Ed Egger: "In einem Antrag forderten wir in der Gemeindevertretung am Montag, dass bis auf weiteres keine Belegung von afghanischen, syrischen oder anderen muslimischen Wirtschaftsmigranten stattfinden, sondern ausschließlich ukrainischen Kriegsflüchtlingen Asyl gewährt werden darf." Es sei auch kulturelles Konfliktpotenzial vorhanden: "Allein die in Masse ...