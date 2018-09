Macht Meter, werte Herren!

Die Öffis im Land sind in einem bedauernswerten Zustand. Dass die Salzburg AG derzeit 33 Jahre alte Busse einsetzt, die eigentlich im Museum stehen, ist eines von vielen Symbolen dafür.

Durch Salzburg kurvt derzeit auf der Linie 6 ein besonderer Obus. Baujahr: 1985. Kilometerstand: eine Million. Bestimmungsort seit 2002: das Museum. Immerhin: Er bläst den staunenden Salzburgern keine Russpartikel ins Gesicht.

Nein, das ist kein Marketinggag - auch wenn viele Fahrgäste das Retro-Gefährt lustig finden. Weniger lustig ist: Die Flotte der Salzburg AG ist offenbar krisenanfällig. 40 Prozent der Busse haben mehr als 13 Jahre auf dem Buckel. Fallen einige unerwartete Reparaturen oder Wartungen an, müssen die Oldies aus dem Museum her. Wie gesagt: Das ist kein Skandal. Aber es ist ein bezeichnendes Symbol für den Stellenwert, den die Öffis in Salzburg haben.